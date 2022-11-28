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Двое нетрезвых водителей снова попались полицейским в Пскове и Великих Луках

Двух водителей, повторно севших за руль в нетрезвом виде, выявили в Пскове и Великих Луках 26 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре ночью у дома по улице Кузбасской Дивизии полицейские остановили для проверки автомобиль Volkswagen, которым управлял нетрезвый 30-летний пскович.

А в Великих Луках в ночное время по улице Дьяконова на автомашине Chevrolet следовал житель города Новосокольники 1998 года рождения. Выяснилось, что и он находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.