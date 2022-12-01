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Девять человек пострадали в результате ДТП в Псковской области за неделю

Девять человек пострадали и трое погибли в результате шести дорожно-транспортных происшествий, которые произошли с 5 по 11 декабря в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Кроме того, за неделю сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 394 нарушения ПДД. В регионе задержали 17 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Девять из них сели за руль в состоянии опьянения повторно.

Как отметили в ведомстве, зачастую причинами ДТП становятся управление транспортным средством в состоянии опьянения и превышение скоростного режима.

«Водители, помните: чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям», - прокомментировали в Госавтоинспекции.