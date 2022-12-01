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Шесть водителей повторно сели за руль нетрезвыми в Псковской области

Шесть водителей, повторно севших за руль в нетрезвом виде, выявили на дорогах в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове ночью 10 декабря на Крестовском шоссе сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль Skoda. Как оказалось, управлявший иномаркой пскович 1995 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. Еще один нетрезвый водитель был выявлен в Пскове на Рижском проспекте ночью 12 декабря.

В Невеле утром 11 декабря по улице Комсомольской на автомашине Renault следовал 38-летний местный житель. Выяснилось, что и он был также в состоянии алкогольного опьянения.

В Опочке 10 декабря двоих нетрезвых водителей полицейские остановили на улицах Урицкого и Механизаторов. В тот же день около 23:00 по деревне Родина Псковского района на автомобиле ВАЗ ехал местный житель 1964 года рождения. Он тоже сел за руль в нетрезвом виде.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.