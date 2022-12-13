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Моторный отсек автомобиля горел на трассе в Острове

Автомобиль горел на трассе в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

О возгорании на 339 километре трассы Р-23 в ведомство сообщили 6 января в 15:03. В легковом автомобиле Mitsubishi ASX 2013 года выпуска выгорел моторный отсек и салон автомобиля. По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети в моторном отсеке.

Также, сегодня, 7 января в 2:10 в Пскове на улице Ижорского батальона горел автомобиль. В легковом автомобиле Mercedes-Benz Е-240 1998 года выпуска выгорел моторный отсек. В ведомстве считают, что пожар произошел из-за разгерметизации топливной системы.