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Автомобиль такси угнали в Пскове

Угонщика такси оперативно разыскали псковские полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, в областном центре 27 января около 19:00 от дома по улице Индустриальной был угнан автомобиль такси Lada Granta. Полицейские незамедлительно провели необходимые мероприятия. Для задержания злоумышленников выдвинулись два экипажа отдельной роты ДПС Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, участвовавшие в профилактическом рейде.

Около 23:00 угнанный автомобиль уже на территории Псковского района была остановлен инспекторами ДПС. Управлял ей безработный, ранее судимый пскович 1979 года рождения. У него выявили признаки алкогольного опьянения. К тому же мужчина не имел права управления транспортным средством. Кроме него в салоне машины были и другие лица. Среди них оказался гражданин, находившийся в федеральном розыске за совершенное противоправного деяния. Всю компанию доставили для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 166 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.