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Три водителя снова сели пьяными за руль в Псковской области

Троих водителей в алкогольном опьянении поймали сотрудники Госавтоинспекции в Великих Луках, Пустошке и Опочке с 18 по 19 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в городе Пустошке вечером 18 февраля на улице Октябрьской сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль «Нива», которым управлял нетрезвый местный житель 1985 года рождения.

В Опочке 19 февраля по улице Романенко автомобилем «ВАЗ-2107» в состоянии алкогольного опьянения управлял 24-летний житель Пустошкинского района.

А в Великих Луках 19 февраля около 23:00 у дома по проспекту Гагарина дорожные полицейские остановили для проверки Volkswagen. Как выяснилось, за рулем автомобиля находился житель Великолукского района 1978 года рождения. Он тоже был в нетрезвом виде.