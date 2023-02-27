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Автомобиль снес ограждение на подъезде к Троицкому мосту в Пскове

27.02.2023 16:46|ПсковКомментариев: 0

Ограждение на подъезде к Троицкому мосту повредили в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил начальник управления городского хозяйства администрации областного центра Александр Грацкий. 

Фото из архива ПЛН

«Не на самом мосту, чуть раньше, на выходных было снесено ограждение, в него въехал автомобиль. Причины пока устанавливаются, виновник уже найден», - рассказал Александр Грацкий. 

На настоящий момент подрядная организация проводит работу по взысканию денег с виновника за причиненный ущерб. По словам начальника управления городского хозяйства, ограждение будет восстановлено в ближайшее время. 

Напомним, с марта прошлого года Троицкий (Советский) мост был закрыт на реконструкцию по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». За это время рабочие выполнили основные работы: установили береговые и промежуточные опоры моста, обустроили пролетное строение, устроили нижний и средний слой дорожного покрытия. Также произвели бетонирование площадок на лестничных сходах, завершена установка лестничных маршей. Для безопасности дорожного движения нанесли временную дорожную разметку, установили знаки ограничения скорости, а также смонтировали наружное освещение. Движение по Троицкому мосту открылось в конце декабря 2022 года. 

В этом году работы будут продолжены в соответствии с графиком. В планах благоустройство подмостовой зоны, устройство верхнего слоя покрытия проезжей части, тротуаров на подходах и мостовом сооружении, покрытия на лестничных сходах, подпорной стенки в русле реки, а также устройство архитектурной подсветки и установка видеонаблюдения.

Теги: #псков #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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