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Псковича будут судить за тайную продажу автомобиля приятеля

38-летнего жителя Псковского района привлекли к уголовной ответственности за похищение автомобиля его знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Злоумышленник в ноябре 2021 года нашел покупателя для автомобиля Vortex Tingo, принадлежавшего его приятелю. Машина была припаркована в деревне Тямше Псковского района. После мужчина продал чужой автомобиль, тем самым тайно его похитив. Ущерб составил 290 200 рублей.

В дальнейшем сотрудники полиции обнаружили и изъяли автомобиль на одной из стоянок в Московской области.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, данных о личности, отягчающих и смягчающих наказание обстоятельств, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с ограничением свободы 1 год. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.