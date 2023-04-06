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Молодой пскович прокатил на автомобиле подруги другую девушку и попал под суд

К уголовной ответственности за угон автомобиля подруги привлекли 22-летнего псковича. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры города Пскова.

Как установили в ходе дознания, молодой человек с подругой поехал на принадлежащем ей автомобиле на встречу к своим друзьям.

«Спустя время хозяйка автомашины пошла спать. Однако молодому человеку понадобился автомобиль для того, чтобы привезти другую девушку на встречу с друзьями. Взяв ключи от автомобиля без разрешения, он сел за руль и поехал за девушкой, однако по пути повредил автомобиль, попав в ДТП. Вернувшись, молодой человек положил ключи на место, не сознавшись, что пользовался автомобилем. Проснувшись, хозяйка автомобиля увидела, что ее автомобиль поврежден, она опросила всех своих друзей, кто пользовался ее автомобилем, однако никто не сообщил ей об указанном факте, в связи с чем девушка вызвала сотрудников ГИБДД», – рассказали в ведомстве.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 166 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.