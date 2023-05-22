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Остекление остановочного павильона на улице Леона Поземского разбили в Пскове

Остекление остановочного павильона на улице Леона Поземского разбили в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Стекло разбито на остановке «улица Александра Невского» возле стен Окольного города.

Как уточнили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, по данному факту будет сделано обращение в полицию.

Напомним, недавно группа подростков разгромила общественный туалет в парке Строителей. Отдел дознания УМВД России по городу Пскову теперь расследует уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм). Деяния по данной статье наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее глава региона Михаил Ведерников сообщил, что родители подростков, разгромивших общественный туалет в парке Строителей в Пскове, возместят ущерб городу.