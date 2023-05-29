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Пьяный пскович решил помочь знакомому и угнал автомобиль

31-летний житель Пскова угнал автомобиль, теперь его ждет суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

27 января около 17:00 пьяный пскович вошел в комнату своего соседа по квартире и взял ключи от автомашины Lada. Он решил помочь своему знакомому, которому срочно нужно было доехать по делам. Своим знакомым обвиняемый не рассказал, что взял ключи без разрешения, а наоборот убедил, что проблем не будет.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи 166 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.