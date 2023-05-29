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Неосторожность с огнем привела к возгоранию автомобиля Toyota в псковской деревне

Автомобиль Toyota RAV4 загорелся в деревне Хотицы Псковского района 12 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в

15.05. В автомобиле огонь повредил передний бампер и левую фару. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Помимо этого, 9 июня в 18.09 на улице Гастелло в Великих Луках загорелся гаражно-строительный кооператив «Микрон». В одном из гаражей повреждены стены и кровля, второй полностью сгорел, третий выгорел изнутри, а также в нем сгорел автомобиль Suzuki.

Предположительная причина возгорания – поджог.