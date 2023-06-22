Водитель толкал заглохшую машину по затопленной улице Кузбасской Дивизии в Пскове. ВИДЕО

Водитель толкал заглохшую машину по затопленной улице Кузбасской Дивизии в Пскове сегодня, 29 июня. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Видео: Оксана Григорьева / «ВКонтакте»
Автомобиль отечественной марки заглох во время движения в луже. Водитель вышел из машины и стал подталкивать ее для движения.
Видео: Евгений Калинин / «ВКонтакте»
Другой пскович заснял на видео движение по этой улице в сторону Юбилейной.
Напомним, мощная гроза с ливнем накрыла Псков около 17:00. На улице Байкова упало дерево.