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Более 500 пешеходов привлекли к административной ответственности в Пскове за полгода

547 пешеходов привлекли к административной ответственности в Пскове за полгода за переход дороги в неположенном месте. Об этом начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«За полгода 547 пешеходов привлечено к административной ответственности. С начала года у нас задержано 145 водителей в состоянии алкогольного опьянения, плюс к этому 20 водителей, которые управляли автомобилями, будучи ранее привлеченными (за вождение в состоянии опьянения - ред.). Возбуждены уголовные дела. Надо понимать, что общая тенденция – это ужесточение ответственности», – рассказал Владимир Папорт.

Он добавил, что с начала года выявили 30 машин, которые создавали помехи для движения транспортных средств, более 20 находились на тротуарах. 142 автомобиля парковали там, где это запрещали дорожные знаки.