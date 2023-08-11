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АвтоМир / Происшествия

Свидетелей повреждения автобусной остановки на Завеличье ищет полиция

13.08.2023 11:55|ПсковКомментариев: 5

Полиция проводит проверку по факту публикации в социальных сетях и СМИ информации о повреждении автобусной остановки на улице Коммунальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

На место происшествия незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции, который осмотрел место происшествия. 
Установлено, что повреждение имеет автобусная остановка на улице Коммунальной: поврежден каркас и разбиты стекла. 

Теперь полицейским предстоит осмотреть камеры наружного видеонаблюдения и установить причастных для привлечения их к установленной законом ответственности. 

Полицейские просят граждан, которые обладают информацией о случившемся или были свидетелями повреждения, сообщить об этом в дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Пскову: 59-30-00, или по телефону 112.

Ранее сообщалось, что вандалы разбили стекло й автобусной остановки рядом с торговым центром «Гулливер».

Теги: #псков #полиция #автобусная остановка
Источник: Псковская Лента Новостей
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