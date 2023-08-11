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Свидетелей повреждения автобусной остановки на Завеличье ищет полиция

Полиция проводит проверку по факту публикации в социальных сетях и СМИ информации о повреждении автобусной остановки на улице Коммунальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На место происшествия незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции, который осмотрел место происшествия.

Установлено, что повреждение имеет автобусная остановка на улице Коммунальной: поврежден каркас и разбиты стекла.

Теперь полицейским предстоит осмотреть камеры наружного видеонаблюдения и установить причастных для привлечения их к установленной законом ответственности.

Полицейские просят граждан, которые обладают информацией о случившемся или были свидетелями повреждения, сообщить об этом в дежурную часть ОП №1 УМВД России по городу Пскову: 59-30-00, или по телефону 112.

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