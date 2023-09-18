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Девочка пострадала при столкновении двух автомобилей в Гдовском районе

Ребенок пострадал при столкновении двух автомашин в Пскове 23 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, в 13:25 на 9 км автомобильной дороги Гдов - Чернёво - Плесна у деревни Подсосонье водитель автомобиля ВАЗ, женщина 1968 года рождения, при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и совершила лобовое столкновение с автомобилем Renault под управлением мужчины 1963 года рождения.

В результате ДТП в автомобиле ВАЗ пострадали женщина-водитель и девочка-пассажир 2010 года рождения. Пострадавшие от госпитализации отказались. Женщина не имела права на управление транспортным средством. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.