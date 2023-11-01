АвтоМир / Происшествия

Очевидцев возгорания автомобиля разыскивают в псковских Борисовичах

Очевидцев возгорания автомобиля разыскивают в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по Псковскому району.

Транспорт находился на парковке возле дома №14 по улице Балтийской.

Очевидцев, находившихся рядом с местом происшествия в период с 3:30 минут до 4:50 минут 13 ноября, просят обратиться в органы предварительного следствия ОМВД России по Псковскому району, а именно позвонить по телефону 8 (8112) 593-327 или 8-977-574-30-87, или по адресу: Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет 27 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району старшему лейтенанту юстиции А. А. Михайловой, а также в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району 8(8112) 59-33-00.