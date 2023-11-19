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Жителю Печор грозит полгода тюрьмы за повторное вождение в пьяном виде

Жителя города Печоры приговорили к 6 месяцам лишения свободы за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Печорского района.

В ходе судебного следствия установили, что в мае 2023 года подсудимый, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением, в результате чего допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части (в кювет). В ходе проверки установили, что мужчина уже имеет непогашенную судимость за аналогичное деяние, совершенное им в марте 2023 года.

С учетом позиции прокурора подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 4 года.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.