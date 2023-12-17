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За повторное вождение в нетрезвом виде будут судить мужчину в Пыталовском районе

Ранее судимого за нетрезвое вождение жителя Пыталовского района снова обвинили в управлении транспортным средством в пьяном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В июле мужчина снова сел за руль транспортного средства в нетрезвом состоянии. Нарушитель ехал на мопеде по дороге Остров - Вышгородок - граница с Латвией, где был остановлен инспектором ДПС. При освидетельствовании на состояние опьянения сотрудник полиции зафиксировал в выдыхаемом воздухе водителя наличие алкоголя в соотношении 0,450 мг/л.

Мужчина на тот момент еще не отбыл назначенное ранее наказание, связанное с лишением права управления транспортными средствами на срок 1,5 года.

Прокурор Пыталовского района утвердил обвинительный акт в отношении мужчины по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Уголовное дело направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения по существу.