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Два автомобиля горели в Псковской области из-за короткого замыкания

Два автомобиля горели в Псковской области на праздничных выходных, 8-10 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

8 марта в 3:00 стало известно о возгорании в деревне Малитино Порховского района. Сгорел автомобиль Lada Priora 2007 года выпуска. Предположительная причина – короткое замыкание в моторном отсеке.

А 10 марта в 10:19 в МЧС сообщили о пожаре на 345-м км трассы Р-23 в Островском районе. Сгорел автомобиль Opel Astra 1998 года выпуска. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки внутри автомобиля.