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Водитель отсудил у администрации Печорского округа деньги за повреждение автомобиля упавшим деревом

Печорский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к администрации муниципального округа и ГБУ Псковской области «Управление автомобильных дорог» о возмещении материального ущерба и судебных расходов. Об этом Псковской области сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области

В декабре 2023 года в одной из деревень произошло ДТП, в результате которого на движущее транспортное средство упало дерево, растущее на обочине дороги. В результате ДТП автомобиль получил повреждения. Согласно экспертному заключению стоимость его ремонта составила 72 324 рубля.

В ходе судебного разбирательства установлено, что упавшее дерево росло в деревне на расстоянии 860 см от оси дороги, вне зоны ответственности ГБУ Псковской области «Управление автомобильных дорог». В связи с этим в удовлетворении иска суд отказал.

В то же время суд установил, что упавшее дерево росло на территории, относящейся к ведению Печорского муниципального округа. Обязанность по содержанию территории, на котором произрастало дерево, лежала на администрации Печорского МО.

Обстоятельств непреодолимой силы, в частности неблагоприятных погодных условий, в день происшествия не зафиксировано.

Суд удовлетворил исковые требования водителя и взыскал с администрации Печорского муниципального округа в его пользу возмещение материального ущерба в размере 72 324 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины и по проведению экспертизы.