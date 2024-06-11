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Жителю Локнянского округа ограничили свободу за использование поддельного водительского удостоверения

35-летнему жителю Локнянского округа ограничили свободу за приобретение, хранение и использование поддельного водительского удостоверения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

В феврале мужчина незаконно приобрел поддельное водительское удостоверение, которое получил в отделении почтовой связи. А в марте он за рулем автомобиля предъявил его инспектору Госавтоинспекции.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы и обязал являться в специализированный государственный орган раз в месяц для регистрации.