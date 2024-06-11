Дерево рухнуло на два автомобиля на улице Мирной в Пскове. Об этом сообщили очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Фотографии Игоря Липатова и Владислава Кекишева / «Жесть по-псковски»
«Прошли ветра, кто-то остался без машины», - написали псковичи.
Напомним, 19 июня в Псковской области бушевала стихия. Наибольше повреждения отмечены на территории Невельского округа и Дедовичского района. Ликвидацию последствий урагана в Псковской области держит на контроле губернатор Михаил Ведерников.
О причинах торнадо, прошедшего по югу Псковской области, рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.