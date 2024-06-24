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10 человек тушили горящий автобус Mercedes в Великих Луках

Автобус Mercedes 2006 года выпуска горел в Великих Луках 15 июля. Пожар ликвидировали 10 специалистов МЧС России, три единицы техники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС Псковской области

Информация о возгорании автобуса на проспекте Ленина поступила в ведомство в 17:48. В результате пожара в задней части автобуса Mercedes выгорел моторный отсек. Закопчена задняя правая боковая часть транспортного средства.

Предварительная причина произошедшего – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.