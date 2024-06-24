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Очевидцы публикуют фотографии с места страшного ДТП с участием «Ласточки» в Ленобласти

Очевидцы в соцсетях публикуют фотографии с места страшного дорожно-транспортного происшествия с участием поезда «Ласточка», которое произошло 17 июля в Ленинградской области.

Фото здесь и далее: Ирина Владимировна / «Жесть по-псковски»

«Моя сестра ехала в первом вагоне. Удар был такой силы, что боялись, что поезд сошёл с рельс. Боже, куда люди постоянно спешат, спешат жить», - поделилась подписчица сообщества «Жесть по-псковски» в комментариях к публикации.

Напомним, столкновение поезда «Ласточка» с автомобилем произошло 17 июля на регулируемом железнодорожном переезде 84 км перегона Строганово - Мшинская Ленинградской области. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

В настоящее время движение поездов остановлено.

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По предварительной информации, погибли четыре человека.