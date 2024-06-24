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Тело мужчины с признаками утопления обнаружили в Пустошкинском районе

В Пустошкинском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Сообщение об обнаружении в озере Ашо в деревне Забелье Пустошкинского района тела мужчины с признаками утопления поступило в правоохранительные органы 17 июля. По полученной следствием информации, погибшим является местный житель, который 14 июля 2024 года в вечернее время отправился на лодке ловить рыбу на озере Ашо, после чего домой не вернулся.

В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В связи с участившимися в летний период случаями трагедий на воде, региональное следственное управление напоминает о необходимости соблюдения основных правил поведения на воде: