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АвтоМир / Происшествия

Тело мужчины с признаками утопления обнаружили в Пустошкинском районе

17.07.2024 18:11|ПсковКомментариев: 0

В  Пустошкинском районе проводится проверка по сообщению о гибели мужчины в водоеме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области. 

Сообщение об обнаружении в озере Ашо в деревне Забелье Пустошкинского района тела мужчины с признаками утопления поступило в правоохранительные органы 17 июля. По полученной следствием информации, погибшим является местный житель, который 14 июля 2024 года в вечернее время отправился на лодке ловить рыбу на озере Ашо, после чего домой не вернулся. 

В настоящее время по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В связи с участившимися в летний период случаями трагедий на воде, региональное следственное управление напоминает о необходимости соблюдения основных правил поведения на воде:

  • купание должно происходить только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;
  • не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;
  • категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения;
  • находясь на лодках, опасно пересаживаться, садиться на борта, перегружать лодку сверх установленной нормы, кататься возле шлюзов, плотин и  посреди фарватера реки;
  • температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в ней рекомендуется не более 20 мин., причем время пребывания в воде должно увеличиваться постепенно на 3-5 мин.;
  • лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, так как  при охлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания и потеря сознания;
  • не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, приводящее к остановке сердца;
  • не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам, судам;
  • нельзя отплывать далеко от берега на надувных матрасах и кругах, если вы не умеете плавать;
  • важно знать, что ограничительные знаки на воде указывают на конец акватории с проверенным дном;
  • взрослым необходимо помнить, что нельзя оставлять без присмотра одних детей.
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Источник: Псковская Лента Новостей
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