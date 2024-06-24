Появились фотографии сгоревшего в Пскове автобуса

Реверсивное движение организовано на федеральной трассе А-122 в Псковской области

Въезды во дворы и часть тротуара на улице Шестака в Пскове перекроют до октября

Движение транспорта на участке Красноармейской набережной ограничат в Пскове с 11 марта

Временное прекращение движения транспорта введут с 22 июля по 18 августа по участкам улиц Конной и Киселева в Пскове

Дорога на улице Розы Люксембург в Пскове и все выезды с прилегающих дворов будут перекрыты 27 и 28 июня

Ограничение движения на проспекте Энтузиастов в Пскове введут до 15 августа

Участок улицы Конной в Пскове закроют для транспорта до 18 августа