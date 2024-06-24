Появились фотографии сгоревшего в Пскове автобуса

Появились фотографии неэксплуатируемого автобуса, который сгорел в Пскове 5 августа. Фото предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Напомним, пожар произошёл в Гаражном проезде в городе Пскове. Спасательным службам поступило сообщение о возгорании в 16:04. В ходе распространения огня автобус МАЗ-206 2011 года выпуска сгорел. Пожар удалось ликвидировать. На месте происшествия работали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники.
Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.