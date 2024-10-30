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Псковичка уклонялась от отбывания условного срока и получила реальный

За злостное уклонение от отбывания условного осуждения 39-летняя жительница Пскова отправлена в колонию-поселение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Из материалов, представленных в суд, следует, что женщина была осуждена за совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного статьи 264.1 УК РФ).

В ходе судебного заседания установлено, что осужденная вопреки решению суда на протяжении длительного времени не являлась к врачу-наркологу, а также не сообщила уголовно-исполнительной инспекции о смене места жительства.

По итогам рассмотрения представления уголовно-исполнительной инспекции условное осуждение отменено, женщина направлена в колонию-поселение на полтора года для отбывания наказания.