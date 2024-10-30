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Благодаря посту в соцсетях ГАИ в Пскове наказала нарушителя

В Пскове сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали на публикацию в социальной сети, где был зафиксирован факт нарушения правил дорожного движения водителем. В итоге нарушитель ответил по закону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошел на одной из городских улиц, где водитель совершал опасные маневры, создавая реальную угрозу безопасности других участников дорожного движения. Запись, сделанная очевидцем, вызвала общественное возмущение и обсуждение необходимости привлечения водителя к установленной законом ответственности.

Сотрудники городской Госавтоинспекции оперативно отреагировали на публикацию и начали проверку. В результате выяснилось, что водитель действительно нарушил правила дорожного движения. По итогам проверки он был привлечен к административной ответственности в соответствии с законодательством.

«Мы призываем водителей быть внимательными и осторожными за рулем. Важно помнить, что каждый неправильный маневр может привести к серьезным последствиям. Если вы стали очевидцем нарушения правил дорожного движения, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию», — отметила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения капитан полиции Юлия Федорова.

Псковская полиция продолжает бороться с нарушениями на дорогах и напоминает о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения.