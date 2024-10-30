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Госавтоинспекция поймала 19 пьяных водителей в Псковской области за неделю

За период с 18 по 24 ноября сотрудниками Госавтоинспекции в Псковской области выявлено 19 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 2 водителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Также было пресечено 1441 административное правонарушение в области безопасности дорожного движения.

За данный период на территории области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые участники дорожного движения, помните, что невнимание, чрезмерная самоуверенность, игнорирование требований ПДД и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям!» - отметили в Госавтоинспекции.