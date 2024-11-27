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Lifan снес шлагбаум в Борисовичах

Автомобиль Lifan вечером 30 ноября снес шлагбаум у дома №5 на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом местные жители написали в сообществе «Жесть по-Псковски» социальной сети «ВКонтакте».

Около 22.45 автомобиль въехал в шлагбаум.

Напомним, родители учеников Псковской инженерно-лингвистической гимназии №27 через суд обязали жильцов домов №№5 и 7 на улице Балтийской и управляющую компанию «Комфортный дом» не эксплуатировать шлагбаум между указанными домами днем, поскольку он перегораживает единственный подъезд к внутреннему двору образовательного учреждения.

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