В Пскове росгвардейцы задержали автоугонщика

Псковича задержали за угон автомобиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
12 марта в 22:35 в правоохранительные органы поступило сообщение от жителя города Пскова об угоне принадлежащего ему автомобиля ВАЗ 2107.
Информацию незамедлительно передали экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», который находился на маршруте патрулирования.
Благодаря слаженным действиям росгвардейцев, автомобиль был обнаружен на улице Госпитальной. Находившийся за рулём 24-летний гражданин задержан.
Для дальнейшего разбирательства пскович был передан сотрудникам полиции.