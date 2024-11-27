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Пскович лишился автомобиля и отправился на обязательные работы за нетрезвую езду

Пскович лишился автомобиля и отправился на обязательные работы за нетрезвое вождение, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Установлено, что 1 марта подсудимый, находясь в состоянии опьянения, имея административное наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения, управлял автомобилем Volkswagen Vento. По пути следования у дома по улице Луговой в Пскове подсудимого остановили сотрудники Госавтоинспекции, мужчину отстранили от управления транспортным средством. По результатам освидетельствования процент алкоголя в выдыхаемом им воздухе составил 0,904 мг/л.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, что суд учел в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

На основании пункта «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ в доход государства конфискован автомобиль.