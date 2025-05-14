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Грузовой автомобиль сгорел на трассе в Псковском районе

Грузовой автомобиль MAN19403 1998 года выпуска сгорел на 267-ом км федеральной автомобильной дороги Р-23 в Псковского районе 21 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС по Псковской области

Сообщение о возгорании поступила в ведомство в 23:01. Возможной причиной пожара стал аварийный режим работы грузового автомобиля.

Оперативно прибившие огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание. Полуприцеп и груз спасли.

К тушению привлекались пять специалистов и две единицы техники.