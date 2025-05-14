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Сбитый в Великих Луках ребенок находится в стабильном состоянии

Состояние ребенка, которого сбила машина на улице Гагарина в Великих Луках 22 мая, оценивается как стабильное, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 18.00 22 мая. Водитель автомобиля Citroёn Berlingo, мужчина 1969 года рождения, проживающий в Великолукском районе, двигаясь по проспекту Гагарина у дома № 123, совершил наезд на пешехода - мальчика 2022 года рождения.

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В результате дорожно-транспортного происшествия ребенка госпитализировали с серьезными травмами. Водитель автомобиля трезв, транспортное средство у него изъяли.