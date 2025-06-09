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Приставы взыскали у великолучанина почти 500 тысяч рублей за разбитый автомобиль

32-летний великолучанин разбил чужой автомобиль марки Toyota Land Cruiser. Судебные приставы обязали его возместить 494 тысячи рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП РФ по Псковской области.

Фотография: УФССП РФ по Псковской области

По заключению экспертов, стоимость восстановительных работ составила более 880 тысяч рублей. Страховая компания разбитого авто инициировала иск в суд с требованием о возмещении причиненного ущерба.

В ходе судебного процесса был произведен детальный расчет понесенных убытков. С учетом среднерыночной стоимости технически исправного автомобиля и суммы, выплаченной страховой компанией, ответчика обязали возместить 494 тысячи рублей.

Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о возможном аресте имущества в случае уклонения от погашения задолженности. На правовую сознательность мужчины не повлияли ни арест счетов, ни запрет на регистрационные действия с его имуществом.

Тогда судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 34 тысячи рублей. Только после данных мер принудительного исполнения на депозитный счет ведомства стали поступать денежные средства. Их направили взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.