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Устроивший опасный дрифт в Петербурге пскович предстанет перед судом

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего уроженца Псковской области. Он обвиняется в действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств, совершенных из хулиганских побуждений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Видео: Прокуратура Санкт-Петербурга

По версии следствия, 27 апреля 2025 года водитель автомобиля Mercedes, остановившись на проезжей части у дом 6 по улице Гончарной, руководствуясь хулиганскими побуждениями, грубо нарушая транспортную обстановку и движение попутных автомобилей, искусственно инициировал длительную пробуксовку колес с образованием обильного задымления, значительно снизившего видимость для безопасной эксплуатации транспортных средств иными участниками дорожного движения, создавая реальную угрозу жизни и здоровью водителей, пассажиров и пешеходов.

Как сообщили в прокуратуре, после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в квартиру 33-летнего псковича нагрянули после того, как сотрудники Госавтоинспекции увидели в Сети заезд водителя Mercedes с пробуксовкой колёс.