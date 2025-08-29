АвтоМир / Происшествия

Жителя Кировской области будут судить за дачу взятки за приемку ремонта моста через реку Пскову

В Пскове завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в даче взятки сотруднику управления автомобильных дорог, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Кировской области, подозреваемого в даче взятки сотруднику отдела эксплуатации, ремонта и строительства мостов ГБУ «Управление автомобильных дорог Псковской области» (часть 3 статьи 291 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области.

По версии следствия, в период с 15 апреля по 20 мая 2025 года мужчина, действуя в интересах фирмы, производившей по договору субподряда ремонт моста через реку Пскова, передал в два этапа сотруднику учреждения, действовавшему в рамках оперативного эксперимента, взятку в размере 100 тысяч рублей за беспрепятственное подписание актов приема-передачи выполненных работ.

По ходатайству органов следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.