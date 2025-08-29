АвтоМир / Происшествия

Медвежонка насмерть сбил автомобиль в Гдовском районе

Медвежонка насмерть сбил автомобиль в Гдовском районе 17 октября, сообщил Псковской Ленте Новостей информированный источник.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп в Гдовском районе вечером 17 октября у поворота на деревню Смуравьево-2.

Медвежонок погиб.

По информации пресс-службы УМВД России по Псковской области, происшествий с пострадавшими 17 октября в Гдовском районе не зарегистрировано.

В 2025 году, согласно приказу Минприроды России №948 от 8 декабря 2011 года, за сбитых медведей предусмотрен штраф в размере 60 000 рублей.