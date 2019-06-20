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Шесть человек пострадали в результате ДТП на железнодорожном переезде в Себежском районе

Шесть человек пострадали в результате ДТП на железнодорожном переезде в Себежском районе. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сегодня, 1 июля, около 11.20, на железнодорожном переезде в деревне Кузнецовка Себежского района столкнулись грузовой автомобиль DAF и тепловоз. По предварительной информации в результате ДТП пострадал шесть человек — водитель грузовика и пять человек, находившихся в локомотиве.

На месте работает следственно-оперативная группа УМВД России по Псковской области.