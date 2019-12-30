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СКР проводит проверку по факту ДТП с автобусом из Белоруссии в Псковском районе

В Псковском районе в связи с ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали дети, проводится проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном следственном управлении СКР.

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

30 декабря в экстренные службы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург – Невель с рейсовым автобусом, следовавшим из г. Минска Республики Беларусь в г. Санкт-Петербург.

По предварительным данным, автобус, в салоне которого находились 50 пассажиров, в том числе 4 детей, и 2 водителя, съехал в кювет. В результате автоаварии за медицинской помощью обратились 16 человек, в том числе три ребенка. Все они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в Псковскую областную больницу.

По поручению руководителя управления генерал-майора юстиции Петра Крупени на место происшествия направлена следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления для проверки на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.