АвтоМир / Происшествия / ДТП

Установлено, что ДТП с автобусом из Белоруссии на трассе в Псковской области произошло по вине водителя

Полицией установлено, что дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса из Белоруссии, которое случилось 30 декабря на трассе в Псковской области, произошло из-за нарушения водителем режима труда и отдыха. Об этом сегодня, 23 января, на пресс-конференции рассказал начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Конечно, осложнением стало то, что были действительно сложные погодные условия», - рассказал начальник регионального УМВД.

Он также отметил, что оснований для возбуждения уголовного дела в отношении водителя нет, так как только пятеро пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью с подозрением на переломы.

Смотрите также Попавший в ДТП в Псковской области автобус принадлежит частному транспортному предприятию

Напомним, в 02.50 30 декабря на 269-м км автомобильной дороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Псковском районе пассажирский автобус, следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Согласно поступившей информации, в автобусе находилось 50 человек. Погибших в результате ДТП нет.