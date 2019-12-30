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Вера Емельянова навестила в больнице пострадавших в ДТП с автобусом в Псковском районе

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова в понедельник, 30 декабря, посетила Псковскую областную клиническую больницу, где в настоящее время находятся пострадавшие в ДТП с автобусом под деревней Подборовье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Вице-губернатор прошла по палатам, пообщалась с пострадавшими. Ее сопровождал главный врач учреждения Анатолий Волков. В отделениях больницы с травмами различной степени тяжести находятся семеро человек - все граждане Республики Беларусь.

Вера Емельянова поинтересовалась состоянием пострадавших, выслушала их пожелания. Участники ДТП поблагодарили за то, что медицинская помощь была оказана не только оперативно, но и качественно.

«Все пострадавшие находятся под пристальным наблюдением специалистов. Вся необходимая медицинская и диагностическая помощь им оказывается в полном объеме. Пациенты настроены позитивно на выздоровление», - заметила Вера Емельянова.

Кроме того, в Псковской детской областной больнице под наблюдением находятся два ребенка. Всего за медицинской помощью после происшествия обратились 24 человека.

В настоящее время руководство Псковской области ведет переговоры с властями Республики Беларусь о возможной транспортировке пострадавших в ДТП. Все они, как только позволит состояние здоровья, будут перевезены в белорусские клиники по месту жительства.

Напомним, что ситуация с ДТП находится на личном контроле главы региона. Ранее губернатор дал ряд поручений в связи с произошедшим. В частности, Михаил Ведерников поручил принять дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок. По его решению региональные врасти развернули пункт временного размещения в отеле «Балтхаус».

Происшествие произошло в 2.40, в Псковском районе, на трассе Санкт-Петебург - Невель. Пассажирский автобус «Neoplan», который следовал из Республики Беларусь в Санкт-Петербург, съехал в кювет, в салоне находилось 52 пассажира, в том числе 4 детей.