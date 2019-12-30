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Число пострадавших в результате ДТП с автобусом из Белоруссии на трассе в Псковской области увеличилось до 24

Число пострадавших в результате ДТП с автобусом из Белоруссии на трассе в Псковской области увеличилось до 24, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«В настоящий момент за дополнительной медицинской помощью после происшествия обратились 24 человека. 13 взрослых пострадавших доставлены в Псковскую областную клиническую больницу, из них семеро госпитализировано с травмами различной степени тяжести. Два ребенка находятся под наблюдением специалистов в Псковской детской областной больнице», - отмечается в сообщении пресс-службы областной администрации.

Все пострадавшие - граждане Республики Беларусь. В том числе травмы получили три девочки, 2006, 2008, 2010 годов рождения.

Большинство пассажиров получили ушибы грудных клеток, ушибы головы, переломы ключиц.

Напомним, по предварительным данным, в 02.50 30 декабря на 269-м км автомобильной дороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Псковском районе пассажирский автобус, следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Согласно поступившей информации, в автобусе находилось 50 человек. Погибших в результате ДТП нет.

По предварительной информации, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия - обледенение обочины.

