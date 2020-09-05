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Стали известны подробности смертельного ДТП в Островском районе. ФОТО

УМВД России по Псковской области обнародовало подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия в Островском районе.

Так, 5 сентября около 0.40 на 325-м километре дороги Санкт-Петербург -Невель автомобиль «Лифан» под управлением мужчины 1951 года рождения столкнулся с лосем, который внезапно выбежал на дорогу из-за кустов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В результате дорожной аварии водитель погиб на месте, его пассажиры - двое мужчин 1964 года рождения и 1978 года рождения, женщина 1949 года рождения - тоже погибли на месте ДТП.

Пассажирка 1953 года рождения госпитализирована с переломом грудного отдела позвоночника.

Все пострадавшие - жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, добавили в ведомстве.