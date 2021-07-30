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Мотоциклисты попали в ДТП в Псковском и Пушкиногорском районах

Мотоциклисты попали в ДТП в Псковском и Пушкиногорском районах вчера, 29 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД России по Псковской области, вчера в 19.00 в районе ОЭЗ «Моглино» водитель 1980 года рождения, управляя мотоциклом «Кавасаки» без номеров, не справился с управлением, в результате чего опрокинулся, получив травмы.

В 21.21 на 11 км автодороги Пушкинские Горы – Бирюли - Рудино в Пушкиногорском районе мужчина 1985 года рождения, управляя мотоциклом «Лифан», в нарушение ПДД выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной ВАЗ-21102 под управлением гражданина 1950 года рождения. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, с которыми доставлен в Псковскую областную больницу.