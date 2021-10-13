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Вилочный погрузчик повредил ногу рабочему в Псковском районе

Вилочный погрузчик проехал по ноге рабочего в Псковском районе 14 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД УМВД России по Псковской области, инцидент произошел в 15.35 в деревне Крипецкое-1 на территории предприятия.

Водитель вилочного погрузчика REDDOT 1991 года рождения во время производственных работ при перемещении груза совершил наезд на пешехода 1959 года рождения, который получил телесные повреждения.

По информации источников Псковской Ленты Новостей, данное происшествие не является дорожно-транспортным происшествием, поскольку произошло на закрытой производственной территории. Оно может быть переквалифицировано в производственную травму, связанную с нарушением техники безопасности труда. Сообщается, что погрузчик проехал по ноге, у пострадавшего повреждения связок.