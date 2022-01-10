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По факту ДТП с пострадавшим ребенком в Стругокрасненском районе возбудили дело

Уголовное дело возбудили по факту ДТП с пострадавшим ребенком в Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 6 января на 240-м километре автодороги Санкт-Петербург - Псков. Водитель автомобиля «Джили» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Вольво». В результате ДТП тяжкие телесные повреждения получил малолетний ребенок, который находился в одном из транспортных средств. Ему оказали медицинскую помощь в детской областной клинической больнице.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 264 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.