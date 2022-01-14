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Смертельное ДТП произошло под Куньей

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось в Куньинском районе 14 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожная авария произошла на трассе М-9 «Балтия», в 15 километрах от районного центра. Столкнулись легковой автомобиль и «Газель». По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб, другой получил травмы.

На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.