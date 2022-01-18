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Микроавтобус насмерть сбил пешехода в Великих Луках

Мужчину 1941 года рождения сбил рейсовый микроавтобус в Великих Луках сегодня, 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 6.25 у дома №19 на улице Дружбы. Автомобиль «Пежо Боксер», за рулем которого находился мужчина 1974 года рождения, наехал на пенсионера, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пассажиров в микроавтобусе на момент аварии не было.

В результате наезда мужчина скончался до приезда медиков.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.